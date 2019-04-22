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إليكم مجموعة من الصور لأفضل 10 قبعات دلو للرجال

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باريس - مارينا منصف

اقترب موسم المهرجانات، وحان الوقت لشراء قبعة الصيف، وبالنظر إلى اتجاهات الموضة الحالية فقد عادت قبعات الدلو إلى رادار الأزياء والتي تأتي في مجموعة من الألوان المميزة والأنماط والشعارات.

إليكم مجموعة من الصور لأفضل 10 قبعات دلو للرجال..

قبعة دلو هاردي ، من Brixton x Independent مقابل 49.99 جنيه إسترليني والتي تأتي باللون الأصفر ومزينة بطبعة من اللون الأسود في المنتصف.

قبعة Freeville باللون أخضر بسعر 30 جنيه استرليني من من ديكيز.

قبعة بطبعة الوجوه المضحة "Smile" بسعر 40  جنيهًا إسترلينيًا من  ستان راي.

 

قبعة تيلا ، بسعر 129 جنيه إسترليني ، من ستون آيلاند.

قبعة بطبعة الأزهار ، بسعر 62 جنيه إسترليني ، من نوح.

قبعة بيري ، بسعر  47،50 جنيهًا إسترلينيًا.

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قبعة Class V Brimmer ، بسعر 30 جنيها إسترلينيًا.

قبعة سوداء ذات وجهين ، 15 جنيها إسترلينيًا من riverisland.com

قبعة JW Anderson x Uniqlo  بسعر 19.90جنيه إسترليني.

قبعة كوبنهاغن ،  35 جنيها إسترلينيًا.

 

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