فوائد مذهلة للعدس بأنواعه

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يُقبل كثير من الناس على اللحوم بشراهة، من دون أن يدركوا أن هناك "لحما آخر" أرخص وألذ، ويعد غذاء غنيا بالبروتين، وهو العدس الذي يعتبر بديلا مثاليا للحوم، أحد الأطعمة الصحية وغير المكلفة، كما أنه يحتوي على العناصر الغذائية، لا سيما البروتين، التي تشتهر بها اللحوم، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز".

ويحتوي العدس، مثل اللحوم، على نسبة عالية من البروتين، مما يجعله مكونا أساسيا لأي نظام غذائي نباتي، خصوصا أنه غني بالألياف الغذائية والحديد.

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ويمكن طهي العدس مع الخضراوات، أو استخدامه حساء، أو حتى إضافته إلى بعض الحلويات. ومما يجعل العدس طعاما شائعا في كثير من البلدان، لا سيما المناطق الجافة، هو سهوله تحضيره.

وتتنوع ألوان العدس بتنوع عناصره الغذائية، فمنه الأحمر والأخضر والأصفر والرمادي والأسود، والبرتقالي، واخيرا العدس البني.

ومما قد لا يعرفه كثيرون، أن فوائد العدس لا تقتصر على الإنسان، بل تمتد إلى التربة والحيوانات. إذ عن قشور العدس يمكن أن تستخدم سمادا عضويا يزيد الأرض خصوبةً، وكذلك علفا للبقر الحلوب، كي ترفع إنتاجها من الحليب.