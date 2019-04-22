صور موديلات عبايات ساتان ملونة تألقي بها في رمضان 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 أبريل 2019 10:31 صباحاً - الساتان المخملي من أجمل الخامات التي يمكنكِ التألق بها في رمضان 2019، بخاصة مع العبايات وفصل الصيف، بألوان زاهية وتصميمات عصرية، جمعناها لكِ من أشهر ماركات العبايات، لتختاري ما يناسبكِ، وتنسقيها كما تشائين على ذوقِك.



اللون الكحلي الزهري من أكثر الدرجات الرائجة لموسم ربيع وصيف 2019، يمكنكِ التألق به كهذه العباية من Wardah Abaya وردة عبايه، مناسبة لطلالتكِ طوال اليوم، يمكنكِ تنسيقها مع حجاب أبيض قطني، وشنطة كبيرة الحجم، أثناء ذهابكِ إلى العمل، أو لإفطار بسيط مع الصديقات، مع شنطة ميني وكعب قصير قليلًا.



أما العباية البيضاء من Poplinabay بوبليناباي، فيفضل لو تحافظين على جمالها بسهرات السحور للمساء، مع حجاب من لون العباية نفسها، أو بدرجة البيبي بلو، وكلتش بسيط قد يحمل بعض الرسومات الفلكلورية الرمضانية، ولن تضطري إلى ارتداء كعب عالٍ مع هذا التصميم، ففخامته قد تكتفي بحذاء الميول المفتوح.



أعجبنا العباية من ذا سيين The Seen مع الأكمام المكشكشة، والقصيرة قليلًا، لهذا فهي مناسبة كعباية استقبال، إن كان لديكِ عزومة كبيرة، مع حجاب من الشيفون الكريمي، وحذاء بكعب الخوص الـ Wadges ليزيدكِ طولًا، ويناسب أيضًا أجواء الصيف.



العباية التي تجمع أكثر من لون حيادي، من الصيحات الرائجة بشكل كبير هذا الموسم، كالعباية من Rasla c راسلا سي، مناسبة لنهار العمل في رمضان، مع سنيكرز رياضي، وجينز، إن كنتِ سترتدينها كعباية مفتوحة.



لا يمكننا الاستغناء عن العبايات المطرزة بالشهر الكريم، كالعباية من Hania Colection هانيا كولكشن، مع التطريزات بالخرز اللامع من لون العباية نفسها، نسقيها مع حجاب أبيض، أو طرحة العبايه لاطلالة فخمة أكثر.