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الألوان الفسفورية تُسيطر.. إليكِ أبرز صيحات الملابس الرياضية لصيف 2019!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يطرقُ الصيف الأبواب، ومع الاستعداد لموسم العطلات والاستمتاع بالبحر، تسعى الكثيرات منا للاهتمام باللياقة أكثر ويحرصن على ممارسة ، وفي حين قد ترين أنه ليس مهمًا أن تكون الملابس أنيقة ومواكبة للموضة، إلا أن ذلك لا يمنع أن تتمتع بصيحات وتصميمات جذابة خاصة بها تظهر كل عام وكل موسم.

لذا ولاهتمامنا بأناقتك في كل الأوقات، جلبنا لكِ من مجلة "ميس كيرا" أبرز صيحات الملابس الرياضية لصيف 2019:

الألوان الفسفورية

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في حين أن الألوان الفسفورية كانت صيحة بارزة للغاية خلال العام الماضي، إلا أنها ستُسيطر هذا العام أيضًا، وخاصة فيما يتعلّق بموضة الملابس الرياضية، سواءً كان التوب أو البنطلون، والتي ستتنوّع بين الأصفر والأخضر إلى الوردي وغيرها من الألوان الفسفورية.

شورت راكبي الدراجات

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أثارتْ هذه الصيحة المستوحاة من الثمانينات، ضجّةً خلال 2018، وفي حين أنها انتشرت كصيحة للإطلالات الكاجوال أو اليومية، إلا أنها تظهر وبقوة هذا العام في موضة الملابس الرياضية لصيف 2019.

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نقشات جذّابة

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بعيدًا عن التصاميم الخالية من التفاصيل والنقشات ذات الألوان التقليدية مثل الأسود والرمادي، تتميّز موضة الملابس الرياضية هذا العام برسومات ونقشات منعشة ومفعمة بالألوان، سواءً كانت أشكالًا لورود أو أشكالًا هندسية.

السنيكرز

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يعدُّ السنيكرز جزءًا أساسيًا من الإطلالة الرياضية، ومن بين مختلف التصاميم، ويعدُّ السنيكرز ذو الأرضية المرتفعة هو الأبرز هذا الصيف، وخاصةً ذو اللون الأبيض.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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