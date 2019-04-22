انت الان تتابع تفاصيل خبر إصابة 80 شرطياً في جورجيا خلال فض احتجاج والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 22 أبريل 2019 08:58 صباحاً - أصيب 80 عنصراً من الشرطة الجورجية بجروح، اليوم الأحد، وأضرمت النيران بعدد من السيارات، خلال احتجاج عدد من المواطنين على بناء محطة للطاقة الكهرومائية في وادي بانكيسي شمال جورجيا، وفق وسائل إعلامية محلية.

وأكد وزير داخلية جورجيا غيورجي غاخاريا، في تصريح له، أن القوات الخاصة من الشرطة اضطرت إلى الرد بعد أن بدأ المحتجون يرشقون أفرادها بالحجارة.

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وأوضحت محطة روستافي-2 التلفزيونية المستقلة أن الشرطة الجورجية استخدمت الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية لفض احتجاج نظمه السكان الرافضون لبناء المحطة.

وأظهرت المحطة التلفزيونية استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لقمع المحتجين.

وبينت وسائل إعلامية محلية أن الجهات الرسمية أوقفت العمل في بناء محطة الطاقة "خادوري-3" على نهر ألازاني وسحب القوات الأمنية من المنطقة، تحت ضغط احتجاجات الأهالي.