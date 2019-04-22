إرشادات هامة يجب مراعاتها عند شراء سرير علوي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

يُعد السرير العلوي في أغلب الأحيان أكثر من مجرد مكان للنوم، حيث يوجد أسفل السرير العلوي في المعتاد مساحة يصلح استخدامها كمكتب. كما أن العديد من غرف الأطفال في الوقت الحالي تشتمل على سرير علوي مدمج به درج للصعود.

وتحذر الهيئة الفنية الألمانية لمراقبة الجودة (TÜV SÜD)، من أن السرير العلوي ينطوي على خطر كبير بسبب تعرض الطفل للسقوط على الأرض وحدوث إصابات بالغة مقارنة بالسرير العادي، لذلك لا يُنصح باستعمال السرير العلوي للأطفال قبل ست سنوات. وقد قام الخبراء في الهيئة الفنية لمراقبة الجودة التي تتخذ من مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا مقراً لها، بتوجيه بعض النصائح المفيدة عند اختبار وشراء سرير علوي.

الأمان:

يجب أن يكون السرير العلوي ثابتاً ومؤمناً ضد الانقلاب، لذلك يجب أن تكون جميع العناصر المستقلة مرتبطة مع بعضها البعض بشكل جيد وثابت، كما يجب أن تكون جميع الأسطح والحواف والمسامير ملساء وغير حادة أو خادشة.

المواد والخامات:

ينبغي أن يكون السرير العلوي مصنوع من الخشب أو المعدن، أما الأنواع التي يتم تصنيعها من الخشب الحبيبي أو البلاستيك فتكون أقل متانة وصلابة، كما أن ألواح السرير يجب أن تكون مثبتة بالإضافة إلى أنه لا يجوز أن تزيد المسافة بين ألواح السرير أو النوابض على 75 ملليمتر.

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درج الصعود:

يجب أن يكون درج الصعود متصلاً بالسرير العلوي ولا بد من أن يكون مجهزاً بدرابزين. وبالنسبة للمسافة بين درجات الصعود فينبغي أن تتراوح ما بين 20 إلى 30 سنتيمتر كما أن اتساع درجة الصعود لا يجوز أن يقل عن 30 سنتيمتر مع تجهيزها بوسائل مانعة للانزلاق. علاوة على ضرورة وضع سجاد وثير على الأرضية أمام السرير العلوي، حتي يتم التقليل من مخاطر في حالة السقوط على الأرض.

السلامة:

ينصح الخبراء عند تصميم سرير بدورين بضرورة تجهيز السرير العلوي بوسيلة للحماية من السقوط عل شكل لوح أو سياج أو درابزين. كما ينبغي أن تعلو وسيلة الحماية من السقوط بمقدار 16 سنتيمتر فوق الحافة العلوية لمرتبة السرير. أما فتحة الدخول إلى السرير فلا بد أن يبلغ اتساعها ما بين 30 إلى 40 سنتيمتر وذلك لإتاحة عملية الدخول بسهولة وفي نفس الوقت الحيلولة دون السقوط من خلالها على الأرض.

لمعلوماتك:

الهيئة الفنية الألمانية لمراقبة الجودة (TÜV SÜD) هي هيئة مقرها مدينة ميونيخ، تُعنى بتقديم الخدمات التقنية وبرامج الاستشارات والفحص في العديد من المجالات.