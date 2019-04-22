فتاة روسية صورة طبق الأصل من "باربي..من الأجمل بينهما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

من المعروف أن هوس الأطفال بدمى "باربي" ينتهي في مرحلة ما من مراحل حياتهم، ولكن يبدو أنه ما زال مستمراً بالنسبة للباربي الروسية تانيا توزوفا، البالغة من العمر 32 عاماً، حسب الـ"CNN".

زعمت توزوفا، التي تسعى إلى تحقيق الرقم القياسي، أنها صاحبة أكبر مجموعة دمى باربي في العالم. وعلى غرار ما يظنه البعض، كانت هذه الهُواية "الصعبة" قد تركتها بلا أصدقاء، إذ أوضحت أن "هذا أمر جيد بالنسبة لي، إذ أحب أن أكون وحدي".

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ورغم أن الباربي الروسية قد أنفقت 120 ألف دولار، لإجراء عمليات تجميلية، إلا أن هذا لم يجعلها تشعر بالندم.

وإذا دخلت إلى حساب توزوفا على موقع "إنستغرام"، ستُلاحظ "هوسها" الكبير تجاه هذه الدمى، إلى درجة أنها حولت عالمها إلى اللون الزهري. ليس ذلك فحسب، وإنما ظهرت ببعض الصور وهي ترتدي "قبعة" مصنوعة من دمى الباربي.

ولا تزعم الشابة الروسية أن "انتحالها" شخصية باربي هو وظيفة، بل إنه في الواقع "أسلوب حياة". ويُشار إلى أن الباربي توزوفا قد حازت على عدد من الجوائز، بحسب ما ذكره حسابها على "إنستغرام"، ومنها جائزة "Music Box".