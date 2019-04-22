وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالًا للمشاهدين خلال فقرة "مع رجاء" ضمن برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" قال فيه: "هل (طباع) الزوج/ الزوجة ممكن تتغير بعد الزواج.
وقالت "مها" من مدينة طنطا في مداخلة هاتفية مع البرنامج: "طبعا مفيش أي حد بيتغير بعد الجواز.. من الاستحالات".
وحكت تجربتها: "أنا كنت متجوزة وفضلت متجوزة سنة ونص أول ما جبت ابني حصل مشاكل كتير وحصل انفصال وروحت بيت أهلي قعدت 4 سنين في راحة".
وأوضحت أنها عادت لزوجها: "أنا مش اتغيرت لكن عقلت شوية ورجعت له تاني نفس الطباع وفي أول فترة بين لي انه اتغير لكن هو هو تاني".
وقالت إن من يتغير هم السيدات: "احنا بنعقل والستات بيعقلوا وبيتحملوا عيالهم واجوازهم ومفيش طبع بيتغير".
وسأل أديب المتصلة عن تغير عادات بعض الرجال بعد الزواج مثل: "على طول في الشارع وله علاقات وبيشرب سجاير وبيشجع الزمالك وكل الحاجات الصعبة دي وبعد الجواز بقا مهتدي وبيصلي وبقا هادي وجميل" لترد عليه ساخرة: "اللي بيشجع الزمالك بيفضل يشجع الزمالك على طوول".
كانت هذه تفاصيل خبر متصلة لعمرو أديب: "مفيش حد بيتغير الزوج والزملكاوي بيفضل زملكاوي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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