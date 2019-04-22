متصلة لعمرو أديب: "مفيش حد بيتغير الزوج والزملكاوي بيفضل زملكاوي"

وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالًا للمشاهدين خلال فقرة "مع رجاء" ضمن برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" قال فيه: "هل (طباع) الزوج/ الزوجة ممكن تتغير بعد الزواج.

وقالت "مها" من مدينة طنطا في مداخلة هاتفية مع البرنامج: "طبعا مفيش أي حد بيتغير بعد الجواز.. من الاستحالات".

وحكت تجربتها: "أنا كنت متجوزة وفضلت متجوزة سنة ونص أول ما جبت ابني حصل مشاكل كتير وحصل انفصال وروحت بيت أهلي قعدت 4 سنين في راحة".

وأوضحت أنها عادت لزوجها: "أنا مش اتغيرت لكن عقلت شوية ورجعت له تاني نفس الطباع وفي أول فترة بين لي انه اتغير لكن هو هو تاني".

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وقالت إن من يتغير هم السيدات: "احنا بنعقل والستات بيعقلوا وبيتحملوا عيالهم واجوازهم ومفيش طبع بيتغير".

وسأل أديب المتصلة عن تغير عادات بعض الرجال بعد الزواج مثل: "على طول في الشارع وله علاقات وبيشرب سجاير وبيشجع الزمالك وكل الحاجات الصعبة دي وبعد الجواز بقا مهتدي وبيصلي وبقا هادي وجميل" لترد عليه ساخرة: "اللي بيشجع الزمالك بيفضل يشجع الزمالك على طوول".

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