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للفاصوليا الخضراء الكثير من الفوائد، حيث ذكرت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية، أن الفاصوليا مفتاح الرشاقة، حيث تحتوي على القليل من الكربوهيدرات، والمزيد من المعادن والفيتامينات، بالإضافة إلى غناها بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات B، كما أنها غنية بالألياف الغذائية المهمة لعملية الهضم، وتعطي الشعور بالشبع أيضًا.
نقدم طريقة عمل الفاصوليا الخضراء بالطريقة التي كانت تقدمها لنا جداتنا، بمكونات بسيطه وغير مكلفة.
المكونات
750 جراما فاصوليا
كوب صلصة
بصلة
ملعقتين ثوم مفروم
ملعقة كبيرة زبدة
2 كوب مرق
ملح، فلفل أسود، بهارات "حسب الرغبة"
طريقة التحضير
يفرم البصل ويشوح في الذبدة حتى يذبل.
تقطع الفاصوليا ثم تغسل وتضاف للبصل.
بعد أن تتغير لون الفاصوليا يصب فوقها كوب الصلصة ويقلب جيدا.
تصب المرق على الفاصوليا ثم يضاف إليه الملح والفلفل الأسود والبهارات، وتترك على نار هادئة حتى تنضج.
طريقة عمل الفاصوليا المسبكة
المكونات
750 جراما فاصوليا
كوب صلصة
بصلة
ملعقتان ثوم مفروم
ملعقة كبيرة زبدة
2 كوب مرق
ملح، فلفل أسود، بهارات "حسب الرغبة"
طريقة التحضير
في إناء عميق تسخن الزبدة ويضاف إليها البصل المفروم.
بعد أن يذبل البصل يصب فوقه كوب الصلصة وتترك حتى تسبك.
بعد التأكد من تسبيك الصلصة، تصب فوقها المرق، وتترك حتى تغلى.
تقطع الفاصوليا ثم تغسل وتضاف للصلصة.
تترك الفاصوليا على نار هادئة حتى تنضج، ثم تقدم بجانب الأرز الأبيض والسلطة الخضراء.
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