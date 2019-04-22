علاج الإسهال.. المشروبات الساخنة والموز ومحلول الجفاف

مع تقلبات الجو التي تسبب في حيرة الأم ما بين تخفيف الملابس لأطفالها أو بقائهم بطبقات الملابس المتعددة يصاب الأطفال بالإسهال، ويقول الدكتور هشام مكرم استشاري طب الأطفال لـ "هن" إن هناك طرق منزلية عديدة تساعد في علاج الأطفال ومنها:

علاج الإسهال المنزلي

الالتزام بشرب الماء بكثرة.

شرب السوائل الدافئة حتى التخلص من الإسهال.

تناول كيس من محلول الجفاف على كوب إلا ربع من الماء.

تناول الموز.

تناول الجزر والبطاطس المسلوقة.

تناول التوت.

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تناول الأرز الملوق.

وأكد استشاري طب الأطفال على تعقيم الجو جو الطفل، بمسح الأسطح بقماشة نظيفة للتخلص من الأتربة والميكروبات، مع مراعات غسل أيدى الطفل ووجه من وقت لآخر، لتجنب العدوى بالأمراض.

وأوضح استشاري طب الأطفال، أن فاكهة الصيف تختلف عن فاكهة الشتاء، فالثانية تكون مغطاة مثل البرتقال واليوسفي، أما الأولى تكون معرضة مباشرة للتلوث مثل الخوخ والبرقوق والفراولة، وعلى الأم ملاحظه ذلك والتأكد من نظافة الفاكهة حتى لا يصاب الطفل بالإسهال.

وأكد على ضررة التوجه للطبيب في حالة استمرار الإسهال أكثر من ثلاثة أيام مع وجود سخونية.

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