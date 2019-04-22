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أعراض النوبة القلبية

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يتعرض العديد من الأشخاص، لأزمات النوبة القلبية، والتي تحدث عادًة بسبب تراكم الدهون والكوليسترول، مما يؤدي لانسداد تدفق الدم الواصل للقلب، وقد يصل الأمر في النهاية إلى تلف جزء من عضلة القلب.

الأمر الذي يحتم عليك الذهاب مُباشرة للطبيب، لمعرفة الأسباب، وإتخاذ العلاج المناسب لحالتك. 

وإليك أعراض النوبة القلبية، وفقًا لما نشره موقع "webmd": 

ارتفاع الضغط

الشعور بالضغط والألم حول الصدر أو الذراعين

ألم الرقبة، والفك أو الظهر الشديد

غثيان

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زيادة سرعة ضربات القلب

عسر الهضم

حرقة فم المعدة

ضيق التنفس

 آلام في البطن

التعرق البارد

الدوخة المفاجئة

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