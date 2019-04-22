كريم الشمس القديم لا يحمي بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

حذرت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية من استخدام كريم الوقاية من الشمس القديم؛ نظرا لأنه لا يوفر حماية كافية للبشرة.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن كريم الوقاية من الشمس يظل صالحا للاستخدام حتى 12 شهرا من فتح العبوة لأول مرة، بعدها يقل مفعوله إلى حد بعيد.

وأضافت "أبوتيكن أومشاو" أنه لا يجوز استخدام كريم الوقاية من الشمس إذا كانت فتحة العبوة متسخة؛ حيث ربما يكون الكريم ملوثا. كما لا يجوز استخدام الكريم إذا انبعثت منه رائحة غريبة أو إذا كان قوامه متكتلا.