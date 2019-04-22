في الربيع.. دع طفلك يمشي حافيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

أوصى الدكتور ماتياس روجالسكي الوالدين بترك طفلهم الصغير يمشي حافيا من حين إلى آخر خلال فصلي الربيع والصيف؛ حيث يعمل المشي بأقدام حافية على تدريب عضلات القدم بشكل مكثف وتقوية بنيتها العظمية.

وأضاف طبيب العظام الألماني أنه يمكن أيضا تدريب أقدام الطفل من خلال بعض التمارين البسيطة، التي تتسم بطابع اللعب واللهو، مثل تمرين محاولة التوازن على حبل يستقر على الأرض أو محاولة الإمساك بكرة صغيرة بأصابع القدم.

وعن مواصفات الحذاء المثالي للطفل، أوضح روجالسكي أن الحذاء ينبغي أن يكون ذا مقاس مناسب وليس ضيقا، وأن يكون النعل مرنا بقدر كاف ليتيح الحركة الطبيعية للأقدام، كما ينبغي أن يكون الكعب ثابتا ومستقرا.