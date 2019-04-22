بالصور| "ترينج" رانيا يوسف وقبلة لبلبة وإصبع يسرا.. فنانات شاركن في الاستفتاء

بترينج رياضي وقبلة.. حرصت العديد من الفنانات على المشاركة في استفتاء تعديلات الدستور، حيث تميزن بإطلالات مميزة أثناء التصويت في اللجان، منهن الفنانة لبلبة التي توشحت بعلم مصر، وبعد تصويتها طبعت قبلة دون أن يطبع الروج على ورقتها الانتخابية ما أنقذ صوتها ولم يبطله، حيث أن أي علامة على الورقة تبطل الصوت الانتخابي.

ظهرت كذلك الفنانة دينا مرتدية "كارديجان من اللون الأخضر، وتحته "آندر شيرت" أبيض، واصطحبت معها والدتها التي أدت صوتها، والتقطت لهما عدسات الكاميرات عددا من الصور داخل اللجنة الانتخابية.

يسرا تعتبر أيقونة فنية كبيرة، حرصت هي الأخرى على إبداء رأيها في التعديل الدستوري، وأظهرت إصبعها للكاميرات كدليل على مشاركتها، كما ألتقطت عددا من الصور مع قضاة ومشرفي اللجنة، وارتدت بليزر من اللون الأسود، وبنطلون "يوزد"، و"تي شيرت" أبيض، مشيرة بعلامة "اعمل الصح".

بصحبة ابنتها شيماء شايب، لتشجعها على المشاركة بإيجابية، ظهرت الفنانة فاطمة عيد، داخل لجنتها في مدينة السادس من أكتوبر، تدلي بصوتها في الاستحقاق الدستوري، وظهر الثنائي بأزياء بسيطة غير متكلفة.

Advertisements

حالة من البهجة عاشتها الفنانة سمير أحمد، فور وضعها لصوتها في الصندوق، حيث شاركت، اليوم، في الاستفتاء على الدستور، وارتدت ملابس كلاسيكية، وزينتها بـ"سكارف" بيضاء، وحثت الجميع على المشاركة.

رانيا يوسف اختارت ارتداء "ترينج" رياضي أزرق اللون، خلال مشاركتها في الاستفتاء بمنطقة الزمالك.

وأنهى المصريون في الداخل تصويتهم خلال أول يومين من الـ3 المحددة للاستفتاء على التعديلات الدستورية (التي تنتهي الاثنين 22 أبريل) وسط إقبال وتأمين كثيفين من المواطنين ورجال الجيش والشرطة.

فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير (الأحد 21 أبريل)، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفا و919.

وتجرى عملية الاقتراع، والفرز (بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت) في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

​