تعرفي على عادات روتينية تقوي الشعر وتعيد كثافته

فئة كبيرة جداً من النساء يعانين من مشكلة تساقط الشعر لأسباب كثيرة منها جينية، صحيّة نسائية وحتى نفسية، ولا شكّ بأن هذه الحالة تسبب لهن نوعاً من التعاسة لاسيما وأن المرأة العربية تتغنى بكثافة شعرها الجميل. فإن كنت تعانين من هذه المشكلة لا تدعي ثقتك بنفسك تتزعزع بل أدخلي هذه العادات الروتينية الى حياتك اليومية واحصلي على نتيجة مثالية في أقل من 3 أشهر.

أولاً، تدليك فروة الشعر بشكل يومي قبل النوم، فهذه العادة تحرّك الدورة الدّموية ما يسمح بإيصال كميات أكبر من الأوكسيجين والفيتامينات الى الجذور وبالتالي يساهم في تعزيز كثافة الشّعر وتقويته. وتدليك الفروة من مرة الى مرّتين في الشهر بالزّيوت الطّبيعية كزيت جوز الهند وزيت الخروع، وتركه لساعة على الأقل من الوقت قبل غسله.

ثانياً، لا بدّ من اتباع نظام غذائي صحي، قليل الدّهون وغني بالفيتامينات الأساسية التي يحتاجها جسمك لاسيما الحديد والزنك والأوميغا 3. لذلك، تناولي قدر الإمكان الخضروات والفواكهة الطازجة، والأسماك الطازجة والألبان والأجبان والمأكولات الغنية بالبروتين.

ثالثاً، لا بدّ من قص أطراف الشعر التالف مرة كل 3 أشهر على الأقل، فهذه الطّريقة تمنع أولا تساقطه وتساهم ثانيا في تعزيز نموّه بطريقة صحية وسريعة. لذلك وفي حال كنت تعانين من تقصف أطراف الشعر وترفضين قصها لتحافظي على مظهره الطويل، لا بد أن تغيري رأيك وتتخلصي منها فوراً لأن تركها قد يؤثر سلباً على صحة جذور الشعر وبالتالي يضعفها ويسبب في تساقطها مع الوقت.

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