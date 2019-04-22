3مستحضرات فقط تخفي علامات تعب وجهك نهائيا

لا أحد يستطيع أن ينجو من علامات التعب مع تقدم السّن، لذلك تلجأ النساء بدءاً من سن الثلاثين للخضوع لعمليات التجميل والفيلر كي يستعدن الإشراق الذي خسرنه مع الوقت. وإن كنت من اللواتي يفضلن البقاء بعيداً عن عمليات التجميل، اختارت لك ياسمينة حيل جدّ طبيعية لإخفاء علامات التعب بالماكياج، إكتشفي المستحضرات الأساسية التي تساعدك في ذلك وابقي دائماً متألقة بإطلالة مشرقة ومفعمة بالحيوية.

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الكونسيلر: قبل اعتماد الكونسيلر تنصحك ياسمينة بتطبيق الـ BB cream الذي لا يكتفي فقط بترطيب البشرة وحمايتها من أشعة الشمس فوق البنفسجية بل يساهم أيضاً في توحيد لون البشرة وإخفاء شوائبها.بعد الإنتهاء منه، طبّقي لكونسيلر فهو مثالي لإخفاء تعب تحت العيون بالإضافة الى تعب البشرة إذا يمكنك وضع القليل منه على بقع الوجه الطاهرة كما يمكنك تحديد خدودك به لإبؤازها. يكفي أن تضعي خطاً مائلاً أسفل منطقة الخدود ودمجها نحو الأسفل. إكتشفي أيضاً كيف تستخدمين ألوان الكونسيلر لتصحيح عيوب الوجه؟

أحمر الخدود: إختاري الألوان الناعمة والطّبيعية التي تتمثل باللون الزّهري للبشرة البيضاء والمشمشي للسمراء، هذه الخطوة تضفي الحيوية الى إطلالتك وتمنحك إطلالة منتعشة ومشرقة خالية من علامات التعب والشّحوب. طبّقيها لاسيما على طول منطقة الخدود بدءاً من أعلى نقطة من طرف الأذن نزولاً نحو زاوية الفم واحرصي على دمجها جيداً نحو الأعلى. لا تنسي تطبيق القليل منه أيضاً على جفن العين الثابت بأسلوب ناعم لإطلالة متناغمة وجذابة.

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هايلايتر: وأخيراً لا تنسي أن تعتمدي الهايلايتر، فهو عنصر مهم جداً إذ يعمل على إبراز تكاوين الوجه بأسلوب مشرق وجميل كل ما عليك فعله هو تطبيق القليل منه عند زاوية العين الداخلية وأقراص الخدود بالإضافة الى زاوية الحاجب.

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