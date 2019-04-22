المطبوعات الاستوائية لإطلالة صيفية مبهجة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) – تتربع المطبوعات الاستوائية “Tropical Prints” على عرش الموضة النسائية في صيف 2019 لتشيع أجواء البهجة من ناحية وتمنح المرأة إطلالة جريئة وجذابة من ناحية أخرى. وأوضح خبير الموضة الألماني أندرياس روزه أن المطبوعات الاستوائية تزدان بنقوش الزهور والنباتات والفواكه الاستوائية ذات الألوان الزاهية، التي تشيع أجواء العطلات الشاطئية المفعمة بالمرح والانطلاق. Advertisements وأضاف روزه أن المطبوعات الاستوائية تزين هذا الموسم الفساتين والقطع الفوقية والأفرول، بالإضافة إلى المايوهات بطبيعة الحال. ونظرا لأن المطبوعات الاستوائية تتمتع بطابع جريء لافت للأنظار؛ لذا من الأفضل الاكتفاء بقطعة واحدة تزدان بها. أما مَن ترغب في إطلالة أكثر جرأة وجاذبية، فيمكنها تنسيق أكثر من قطعة مزدانة المطبوعات الاستوائية مع بعضها البعض.

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