أغناهم جمع مليون جنيه.. تعرف على متوسط ثروة الفرد في دول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن

بعد أن تنتهي من رحلة العمل الشاقة التي استغرقت العديد من السنوات من عمرك، تنظر خلفك لترى كم جمعت من الأموال التي تضمن لك حياة مُرفهة تؤمن بها مستقبل أولادك. لا يحالف الحظ الكثير في ذلك، إذ يحصد البعض ثروات مالية طائلة، فيما قد لا يحالف البعض الآخر وتكون المحصلة قليل من الأموال.

من خلال الإحصائيات التي نشرها في موقع "Credit Suisse" نستطيع أن نكتشف أعلى 10 دول من حيث متوسط ثروة الشخص.

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جاءت في المرتبة الأولى سويسرا بمتوسط ثروة للفرد الواحد 530 ألف دولارًا، والمرتبة الثانية استراليا بـ411 ألف دولارًا، ويليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ403 ألف دولار متوسط ثروة الفرد.

وفي المرتبة الرابعة جاءت بلجيكا بمتوسط ثروة يصل إلى 313 ألف دولار، والخامسة من نصيب النرويج بـ291 ألف دولار، في حين جاءت نيوزلندا بمتوسط ثروة 289 ألف دولار في المركز السادس. وفي المرتبة السابعة والثامنة جاءت كندا بـ288 ألف دولار، والدنمارك بـ286 ألف دولار.

وفي المرتبة التاسعة جاءت سنغافورا بمتوسط ثروة 283 ألف دولار للفرد، وفي العاشرة والأخيرة جاءت فرنسا بـ280 ألف دولار.