تعرف على أسباب مرض التوحد وكيفية حماية طفلك

اضطراب عصبي يتميز بالتحديات مع المهارات الاجتماعية، والسلوكيات المتكررة، والكلام والتواصل غير اللفظي، كما إنه يؤثر على نمو وتطور الدماغ والجهاز العصبي المركزي، إنه مرض "التوحد".

وتختلف خطورة وأعراض التوحد من حالة لأخرى، إلا أن جميع الإضطرابات تؤثر على قدرة الطفل وعلاقته بالمتواجدين حوله.

وفيما يلي أبرز أسباب التوحد- وفقًا لما ذكره الموقع الطبي "medical news today":

أسباب مرض التوحد

- اضطراب في الجينات أو أي خلل فيها قد يسبب ذلك الإصابة بمرض التوحد.

- إصابة أحد أفراد العائلة بمرض التوحد يؤدي إلى انتقال المرض عن طريق الوراثة.

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- مشكلة في تكوين الدماغ والجهاز العصبي.

- أن يكون والدي الطفل مسنين.

- أن يكون وزن الطفل أقل من الطبيعي عند الولادة.

- التعرض للسموم البيئية.

وتعرض الالتهابات الفيروسية، الجنين لحمض الفالبوريك valproic أو الثالديومي.

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