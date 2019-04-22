الامارات | جناح الهند في «أبوظبي للكتاب».. حافل بالثقافة والفنون

شكرا لقرائتكم خبر عن جناح الهند في «أبوظبي للكتاب».. حافل بالثقافة والفنون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ببرنامج حافل تحضر الهند (ضيف الشرف) في الدورة 29 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي تنطلق بعد غد، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ويستمر حتى 30 الجاري، إذ تم تكريس أغلب برامج المعرض لتستعرض تنوع وغنى النتاج الثقافي للهند.

ومن المتوقع أن تستقطب مشاركة الهند في المعرض عدداً كبيراً من الزوار، مع باقةٍ من الفعاليات والأنشطة المتنوعة المقرّر إحياؤها طوال المعرض. وتستعرض أنشطة جناح الهند موضوعات متعددة، من ضمنها الأدب والثقافة والفن والموسيقى والسينما والرقص. كما يستضيف الجناح الهندي في المعرض طيفاً من الكتّاب والمؤلفين والباحثين الهنود، ليكونوا سفراء بلدهم في مجالات الأدب والفنون. وتستضيف المنصة الرئيسة للمعرض عدداً من أكثر المؤلفين الموهوبين في الهند، من أبرزهم سفير دولة الهند لدى الإمارات، نافديب سوري، الذي سيطلق كتابه «كُتب بالدم وبروح الحرية» خلال المعرض. ويُعتبر الكتاب أول نسخة مترجمة من «البنجابية» إلى «الإنجليزية» لقصيدة خوني فايساخي، التي كتبها جدّ السفير، بناءً على مشاهداته لمذبحة جليانوالا باغ، التي وقعت في 13 أبريل عام 1919.

ومن جانبها، تسجل بريتي شينوي، المؤلفة التي حققت كتبها أفضل المبيعات، مشاركتها في المعرض من خلال حديثها عن كتابها الجديد «استيقظوا.. الحياة تُنادي»، لمناقشة الإلهام الكامن وراءه، فضلاً عن أهمية استمتاعنا بالحياة كلّ يوم لأقصى حد ممكن.

كما يتحدث ديباك أونيكريشان، الكاتب المقيم في دبي، عن إصداره الجديد «للذاكرة: أنا اخترعت الناس»، الذي تناول فيه الناس الذين قاموا بتنشئته، وسُبل إسهامهم في رسم ملامح كتابه.

Advertisements

وبدوره، سيُلقي المؤلف، شري بيراد راجارام، كلمة يُركّز فيها على موضوعات وقيم السلام والحقيقة، التي تطرق إليها في كتابه «استكشاف حياة الماهاتما». وبالإضافة إلى ذلك، سيتحدث مانوج داس، أحد أكثر الأسماء المرموقة في المشهد الأدبي الهندي، عن كتابه «الهند.. دولتي الصغيرة»، الذي يتناول حال القيم الهندية في المجتمع الهندي دائم التغيّر. كما يقدم المعرض قائمة متميّزة من نخبة المؤدين الهنود، ليقدموا عروضهم التي تراوح بين الموسيقى الكلاسيكية والرقص إلى الموسيقى البنجابية الشعبية، وغيرها الكثير. وتضم أبرز معالم المعرض حضور المغني ذي الشعبية، جاسبر جاسي، وفرقة كوتل خان للموسيقى الشعبية، والمغني وكاتب الأغاني هاربريت. وتضم الدورة الـ29 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب مشاركة أكثر من 1000 عارض من أكثر من 50 بلداً، يعرضون أكثر من 500 ألف كتاب. ويشهد المعرض للمرة الأولى مشاركة عارضين من أوكرانيا، وجمهورية التشيك، وإستونيا، ومالطا والبرتغال.

ضيف الشرف

قال المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عبدالله ماجد آل علي: «يأتي اختيار الهند ضيف الشرف لنسخة هذا العام من المعرض، دليلاً على الدور الكبير الذي يلعبه المعرض في الانفتاح على الثقافات الأخرى، وهي الميزة التي من المتوقع أن تترك بصمة بارزة خلال 2019، ويُعتبر البرنامج الثقافي لضيف الشرف جزءاً من العمل المكثف الذي أنجزناه لتعزيز قدرة المعرض على الابتكار والتفاعل مع الجمهور، والاستناد إلى نجاحه عاماً بعد عام، ليجسد تلك المنصة السنوية المهمة لجميع الأطراف المعنية في قطاع النشر».

1000

عارض من أكثر من 50 بلداً، يشاركون في المعرض.