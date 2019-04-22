الامارات | سيدات «نادي تراث الإمارات» يختتمن «عود الرّايح»

شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات «نادي تراث الإمارات» يختتمن «عود الرّايح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت لجنة سيدات نادي تراث الإمارات، على مدى ثلاثة أيام، فعاليات ملتقى الأسر الإماراتية المنتجة «عود الرايح» في دورته الثانية، في القرية التراثية التابعة لنادي تراث الإمارات، وذلك بالتزامن مع احتفالات نادي تراث الإمارات باليوم العالمي للتراث.

وشارك في الملتقى التراثي العديد من الأسر الإماراتية المنتجة، من مختلف الفئات والأعمار، ذات المواهب والمهارات المتعدّدة، من بينهن موظفات وطالبات وربات منزل، حيث تنوّعت المعروضات بين مستلزمات الأسرة والمرأة، مثل: (الملابس التراثية، والعطور والدخون، والأشغال اليدوية، والمأكولات الشعبية، وألعاب الأطفال، والمنتجات الخاصة بالشَّعر والبشرة المصنوعة يدوياً، والمعدة في المنزل من مواد طبيعية 100%). تأتي فعاليات ملتقى الأسر المنتجة، في إطار حرص النادي على دعم الأسر الإماراتية، وتحفيز عطائها على المزيد من التقدم والتماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، من خلال المنتجات التي يتم عرضها، الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لهذه الأسر، وتنويع مصادر دخلها، واستثمار طاقات أفرادها وتطوير قدراتهم، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم. وحظي الملتقى بتوافد السياح، من جميع الدول ومختلف الجنسيات والثقافات، ما شكل فرصة لتعريفهم بالتراث الإماراتي، واقتناء هذه المنتجات المميزة. من جانب آخر، شارك مركز أبوظبي النسائي، ومركز السمحة النسائي، في «معرض عود الرايح»، من خلال عرض فقرات تراثية، ومنها المشغولات اليدوية (كالتلي والسدو والغزل)، بالإضافة إلى عرض للصقور، والأكلات الشعبية، وفقرات خاصة بالأطفال كالألعاب والرسم، وغيرها من الفقرات التي أمتعت الحضور، ورسمت الفرحة على وجوه الأطفال.

شارك في الملتقى التراثي العديد من الأسر الإماراتية المنتجة، من مختلف الفئات والأعمار، ذات المواهب والمهارات المتعدّدة.