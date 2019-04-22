الامارات | أفراح الحبسي والمناعي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل سالم محمد أحمد حمدوه الحبسي بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة علي عبدالله حسن عبدالله المناعي. وحضر الحفل، الذي أقيم بمركز رأس الخيمة للاحتفالات، عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل وأصدقاء العريس. وتخللت الحفل فقرات تراثية ابتهاجاً بالمناسبة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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