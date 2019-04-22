الامارات | حكاية موهبتين على مقهى المبدع الصغير

شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية موهبتين على مقهى المبدع الصغير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ركن صُمِّمَ على شكل سفينة للتعبير عن الإبحار في عوالم إبداع الأطفال الصغار، وضمن الفعاليات الثقافية لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، نظمت ندوة «شعراء وكتّاب الغد» في مقهى المبدع الصغير، وشارك فيها كل من محمد أمين، ونيل ثوماس فارغيس، وأدار الندوة عمر العبيدلي.

واستعرضت الندوة مواهب اثنين من الكتاب الصغار، والظروف التي أسهمت في إثراء تجاربهما، وما حققاه من نجاحات.

وقال فارغيس إنه اختار الكتابة لأنها تساعده على التعبير عن نفسه، وترتيب أفكاره، ونشرها للأطفال في جميع أنحاء العالم. فيما بين محمد أمين أن القراءة المبكرة للقصة والشعر، تبعث الرغبة في خلق كاتب مستقبلي، يتعزز دوره أكثر من خلال المشاركة في المهرجانات الثقافية، لكن الطريق يحتاج إلى الدعم الأسري والمدرسي، والصبر في تجاوز التحديات لتحقيق النجاحات.

وعن مصدر إلهام محمد أمين، ذكر أنه الملاكم العالمي الشهير محمد علي كلاي الذي كان يعشق المطالعة والكتابة بعد الملاكمة، كما قام بالكثير من الأعمال الخيرية التي خلدت اسمه وشهرته بشكل لا يقل عن نجاحه في الملاكمة.