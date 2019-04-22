الامارات | «موضي.. قطعة من ذهب» في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن «موضي.. قطعة من ذهب» في رمضان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، التابعة لأبوظبي للإعلام، عن عرضها مسلسل «موضي.. قطعة من ذهب» على «قناة أبوظبي»، ضمن باقة الأعمال الدرامية لشهر رمضان المُبارك.
يأتي عرض هذا المسلسل، وهو دراما خليجية من إخراج منير الزعبي، وتأليف حمد الرومي، انسجاماً مع الأهداف الرامية إلى توفير محتوى هادف وترفيهي، يُلبي أذواق واهتمامات مختلف شرائح المجتمع والجمهور الإماراتي والخليجي والعربي.
ويطرح العمل قضايا تلامس واقع المجتمع الخليجي والعربي، في الجوانب المرتبطة بالأسرة.
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