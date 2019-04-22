الامارات | العامري يكرّم «أ ب ت» الأردنية و«ينبع» المغربية

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شكرا لقرائتكم خبر عن العامري يكرّم «أ ب ت» الأردنية و«ينبع» المغربية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، الفائزين بجائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال، في دورتها السادسة، على هامش فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل.
وفازت دار النشر (أ ب ت)، ناشرون من الأردن، عن فئة الطفولة لما قبل ستة أعوام، عن كتاب «بهاء ولعبة الاختباء»، للكاتب جيكر خورشيد والرسام طاهر رضائي، وعن جائزة الطفولة المتوسطة للفئة العمرية ما بين 6 و11 عاماً، فازت دار ينبع للنشر من المغرب عن كتاب «ماذا أرى» للكاتبة أمينة الهاشمي والرسامة جلنار حاجو.
وشهدت الدورة السادسة من جائزة «الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال لأفضل كتاب للطفل»، إقبالاً كبيراً من الناشرين، إذ استقطبت 61 كتاباً من 18 ناشراً.
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