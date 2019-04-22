الامارات | أفراح البلوشي والشامسي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح البلوشي والشامسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام هلال محمد سالم البلوشي حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله حمد إلى كريمة سعيد سالم راشد الشامسي. حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة زاخر للأفراح في العين، عدد من وجهاء القبائل والمسؤولين وكبار الشخصيات، ولفيف من المدعوين. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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