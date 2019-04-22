الامارات | أفراح الراشدي والشريفي

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الراشدي والشريفي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، الحفل الذي أقامه أبناء المرحوم مبارك سهيل الراشدي بمناسبة زفاف شقيقهم أحمد إلى كريمة ناصر مكتوم محمد الشريفي.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في أرض المعارض بمدينة العين، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، ولفيف من الأهل وأصدقاء العريس.
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