"مجنونة بحُبك".. رسالة معجبة نشرها علي ربيع بالتزامن مع خلافاته الزوجية

شارك الفنان علي ربيع، نجم مسرح مصر، متابعيه بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع الفيديوهات والصور "إنستجرام".

ونشر ربيع، عبر خاصية "الاستوري"، منشورًا لإحدى المُعجبات له، تُدعى "مريم"، والتي نشرت صورة لها مُعلقة: "بحبك.. مجنونة بُحبك".

وكانت ندا محمود، طليقة "ربيع" قد نشرت، مؤخرًا عبر "إنستجرام"، منشورًا قائلة: "أمك ثم أمك، ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك، واطردها من بيتها هي وبنتك، متترددش يا قلب أمك، وشكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة".

ولم تكتفِ ندا بذلك، وقالت في تعليقها على تدوينتها: "أنا خصيمة أي حد ظلمني أنا وبنتي أو أثر عليا تأثير سلبي في حياتي وخربها لي وعند الله تلتقي الخصوم ويوم القيامة نلتقي أمام الله"، مضيفة "إليك فوضت أمري يا الله وأنت خير وكيل".

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من جهتها، أكدت سلوى محمود، والدتها، صحة ما كتبته ابنتها على حسابها، موضحة أن هناك أزمة بينهما، نافية اعتداءه عليها بالضرب.

وأضافت خلال حديثها لـ"هن": "والدة علي عاوزة رأيها يمشي دايمًا، والمشاكل مع بنتي من أول الجواز، وكنا بنقول زيها زي كل البيوت، بس الموضوع زاد عن حده"، متابعة: "طردها من 20 يومًا، في عز الفجر، وكانوا عاوزين ياخدوا بنتها منها، وفي الآخر سبوهالها".

وعن قرار الانفصال، أوضحت والدتها: "بلغنا علي إن والدته مش عاوزة استمرار الجوازة دي، ومش عاوزة بنتي تاني".

ورفض ربيع، التعليق على أمر انفصاله، وقال لـ"الوطن"، إنه ينشغل حاليًا بتصوير مشاهده في مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

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