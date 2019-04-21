محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي يخشى بعض متبعي الدايت من تناول العيش السن على اعتبار أنه يتسبب في هشاشة العظام ويضر الجسم أكثر ما يفيده، فهل هناك علاقة حقاً بين هشاشة العظام وتناوله؟ لمزيد عن تناول العيش السن.. اضغط هنا

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كانت هذه تفاصيل خبر انتبه تناول العيش السن للرجيم لا يسبب هشاشة العظام فقط ..أضراره كثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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