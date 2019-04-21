بالصور| ولي العهد الماليزي يتزوج أجنبية حسناء في حفل أسطوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

شهد العالم حفل الزفاف الأسطوري لولي العهد الماليزي تنكو محمد فايز بترا على السويدية صوفي لويس جوهانسون.

وأقيم الزفاف في قصر "أستانا بالالي بيسار" الأثري، الذي بني في عام 1840، وحضره 300 ضيف.

والتقت صوفي البالغة من العمر 32 عاما مع الأمير تنكو، 45 عاما، في إنجلترا بعد أن انتقلت خريجة علم الاجتماع واللغة الإنجليزية الحسناء للعمل هناك كمربية، وقابلت الأمير بالصدفة في رحلة في الخارج وبدأت العلاقة بصداقة قوية وتطورت لتصبح علاقة عاطفية.

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ويأتي زفاف ولي العهد الماليزي بعد أشهر من زواج ملك ماليزيا، السلطان محمد الخامس، في نوفمبر الماضي، من ملكة جمال روسيا سابقا، أوكسانا فويفودينا، وسوف تمنح جميع هدايا الزفاف لدور الأيتام والمتقاعدين والمنظمات الإنسانية غير الحكومية.

العاهل الماليزي هو الأخ الأصغر للملك السابق، السلطان محمد الخامس، الذي أصبح ملكًا لماليزيا في ديسمبر 2016، حتى تخلى عن العرش في يناير 2019.

وأطلت العروس بفستان ملكي طويل باللون الذهبي المائل للأصفر، بأكمام طويلة، وياقة نصفية مرتفعة، مزين بالكامل بالتطريزات الذهبية البراقة وقماش الدانتيل.

وأكملت العروس إطلالتها بطرحة طويلة من التل بنفس لون الفستان، وتاج عريض مع مجوهرات ملكية من الماس، تتكون من عقد من طبقتين، وأقراط عريضة وطويلة، واعتمدت تصفيفة الشعر "الشينيون"، وارتدى ولي العهد الزي الماليزي التقليدي.