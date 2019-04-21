"الفيونكة وألوان النيون"..أبرز صيحات فساتين السهرة لربيع وصيف 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

تكثر الأفراح والمناسبات في فصل الصيف وترغب كل فتاة في التألق بأطلاله عصرية تلفت الأنظار وتواكب صيحات الموضة العالمية

تستعرض لكم مصممة الأزياء، شيماء الحسيني، أبرز صيحات فساتين السورية لربيع وصيف 2019.

-تصاميم الفيونكة:

انتشرت بقوة الفساتين التي تحتوي على "فيونكة، إذ تعتبر من أبرز التصاميم أناقة خصوصاً إذ كانت كبيرة الحجم، ولها أكثر من مكان على الفستان مثل: الكتف، الوسط، آخر الظهر، وتناسب القوام الممتلئ لان الفيونكة قد تختطف الأنظار عن عيوب الجسم الممتلئ.

-الريش:

تستمر موضة موديلات الفساتين التي تحتوي على الريش حتى الأن، ويناسب النساء صاحبات القوام الرفيع لأنها تجعلك تبدين بوزن زائد.

-الفساتين "البليسيه":

تناسب موديلات البليسيه المرأة الممتلئة والنحيفة، وتستمر معانا من 2017 حتى الأن، ولكن تميزت هذا العام بالتطريز وطبعات الورود المختلفة.

-فستان pencil dress:

من أكثر التصاميم التي برز أنوثة المرأة، وتناسب صاحبات القوام الممشوق والنحيف، وخاصة التصاميم ذات ذيل طويل.

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-الكشاكيش:

تناسب الكشاكيش الاجسام الممشوقة التي تميل الي النحافة، وتعتبر من أبرز الصيحات التي تضيف فخامة وأناقة لإطلالتك

الاقمشة:

تعتبر الاقمشة الأكثر موضة لربيع وصيف 2019، هي الدانتيل الفرنساوي، والجوبير ، والحرير المطرز، والتل المطرز.

ونصحت شيماء الحسيني

-الألوان الترابية-: Earth color

تضم الألوان الترابية درجات البني، والبيج، والتوبي، والزيتي، ويناسب البشرة البيضاء والخمرية.

-ألوان الباستيل Bestial color-:

تضم ألوان الباستيل اللون الوردي، والأخضر النعاني، والكشمير، والروز الفاتح، والبيبي-بلو، والاوف وايت، والأزرق النيلي، ويناسب البشرة الفاتحة والبشرة الخمرية، ولكن البيبي بلو" النيلي" يناسب البشرة السمراء.

-ألوان النيون-Neon color:

تناسب جميع ألوان البشرة، وصاحبات القوام الرفيع، لأن الألوان المضيئة تبرز تفاصيل الجسم، يضم اللون الأصفر المضيء، والأخضر المضيء، والبرتقالي المضيء