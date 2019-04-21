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نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، صورا لابنتها في إطار الاحتفال بعيد الفصح أو القيامة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت ابنة "مايا"، بملابس سوداء متوسطة الطول، مع شعر منسدل ونظارة، وعلقت والدتها على الصور قائلة: "وبارك يا سيّد.. اغفر لهم يا أبتي لأنّهم لا يدرون ماذا يفعلون".
وتفاعل عدد من متابعي الفنانة، مع الصور التي حصدت نحو 20 ألف إعجاب، لتهنئة "مايا" بالعيد.
وظهرت "مايا" مؤخرًا، في عيد ميلاد مدير أعمالها حمدي بدر، وهي ترقص على أنغام أغنية "يا بتاع النعناع" للمطرب مصطفى حجاج برفقة "بدر"، الذي احتضنته ثم رقصا معًا.
وعلقت على المقطع قائلة: "أخي من أم ثانية.. بحبك كتير وينعاد عليك بها الرقصة الحلوة والغنية الحلوة".
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تنشر صورا لابنتها احتفالا بالعيد: "اغفر لهم يا أبتي لأنّهم لا يدرون ماذا يفعلون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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