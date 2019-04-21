انت الان تتابع تفاصيل خبر الأمن العراقي يعتقل بائع ساعات تحمل صور صدام حسين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 21 أبريل 2019 06:51 مساءً - أفادت مديرية نجدة بغداد، اليوم الأحد، باعتقال شخص يبيع ساعات يدوية تحمل صور الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بعد ورود بلاغات من قبل مواطنين.

وقال المتحدث باسم مديرية نجدة بغداد، عميد علي حسين: "تم اعتقال الشخص بائع الساعات اليدوية، والتي تحمل صدام حسين، يوم السبت، بعد عدة بلاغات وشكاوى وردت إلينا من مواطنين".

وأضاف المسؤول الأمني لوكالة الأناضول: "تم تسليم الشخص لمركز شرطة حي الجامعة (غربي بغداد)، بالمنطقة التي تم اعتقاله فيها".

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وفي هذا الخصوص قال الخبير القانوني، طارق حرب، إن مثل "هذه الحالات لن يتجاوز الحكم فيها أكثر من 6 أشهر".

وأضاف حرب أن "البائع إن كان يروج لحزب البعث أو لصدام وبشكل تحريضي فهذا بحث آخر، لكنه يبيع ساعات تحمل صوراً كغيرها من الساعات، لذك لن يأخذ الحكم أكثر من ذلك".

جدير بالذكر أن الساعات اليدوية التي تحمل صور صدام كانت توزع كهدايا في بعض المناسبات العامة والخاصة إبان حكمه، لا سيما للمنتمين إلى الأجهزة الأمنية حينها.