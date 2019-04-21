انت الان تتابع تفاصيل خبر انتبه.. التنمر في المدارس يسبب مشاكل عقلية وبطالة مستقبلاً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 21 أبريل 2019 06:51 مساءً - أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن التنمر الذي يتعرض له التلاميذ في المدارس بالمرحلة الثانوية، يزيد بشكل كبير من فرص إصابتهم بمشاكل الصحة العقلية والبطالة في وقت لاحق من العمر.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة لانكستر البريطانية بالتعاون مع علماء من جامعة سيدني الأسترالية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية الجمعية الأمريكية لتقديم العلوم.

والتنمر هو أحد أشكال العنف الذي يمارسه طفل أو مجموعة من الأطفال ضد طفل آخر، أو إزعاجه بطريقة متعمدة ومتكررة.

وقد يأخذ التنمر أشكالاً متعددة كنشر الإشاعات، أو التهديد، أو مهاجمة الطفل المُتنمَّر عليه بدنياً أو لفظياً، أو عزل طفل ما بقصد الإيذاء، أو حركات وأفعال أخرى تحدث بشكل غير ملحوظ.

ولكشف العلاقة بين التنمر والأمراض العقلية، راقب الباحثون أكثر من 7 آلاف تلميذ تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاماً في المدارس الثانوية بإنجلترا.

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ووجد الباحثون أن تعرض التلاميذ للتنمر يجعلهم عرضة لمشاكل الصحة العقلية بنسبة 40٪ عندما يصلون إلى سن 25 عاماً، كما يزيد من احتمال أن يكونوا عاطلين عن العمل بنسبة 35٪ في هذا السن أيضاً.

ووجدوا أيضاً أن التنمر يؤثر أيضاً على مستوى التعليم لدى التلاميذ، ويقلل من فرص حصولهم على درجات متقدمة في الاختبارات بنسبة 10%.

وقالت الدكتورة إيما غورمان، قائدة فريق البحث: إن "الدراسة كشفت أن التنمر الذي يتعرض له الأطفال في المدارس، يؤدي إلى تأثيرات سلبية على حياتهم في مرحلة الشباب، مثل تدني احترام الذات ومشاكل الصحة العقلية وعدم الحصول على فرصة عمل".

وأضافت: "يظهر بحثنا أن التعرض للتنمر له تأثير سلبي ليس فقط على المدى القصير ولكن لسنوات عديدة فيما بعد، ويظهر ذلك بشكل أكثر وضوحاً بين التلاميذ الذين يعانون من التنمر المستمر وأشكال العنف في المدارس. وهذا يدعونا للبحث عن أساليب فعالة لمكافحة هذه الآفة بالمدارس".

ولا تقتصر أضرار التنمر على الأطفال فقط حيث أظهرت دراسة سابقة أن الأشخاص الذين يتعرضون للمضايقات والتنمر أثناء العمل أكثر عرضة لخطر الإصابة بمشاكل في القلب والأوعية الدموية في الدماغ، بما في ذلك الأزمات القلبية والسكتة الدماغية.