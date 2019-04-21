- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور: طائرة كويتية ترتطم بكتلة ثلجية وتهبط في بيروت والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأحد 21 أبريل 2019 06:51 مساءً - ارتطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية بشكل مفاجئ بكتلة ثلجية عابرة، وهو ما أجبر طاقمها على الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت.
وأكدت الخطوط الجوية الكويتية في بيان لها، اليوم الأحد، على حسابها في موقع "تويتر"، أن طائرتها الإيرباص "A320" المنفذة لرحلتها رقم "KU501" المتجهة إلى بيروت تعرضت لارتطام مفاجئ من كتلة ثلجية.
وأفادت الشركة أن الطائرة هبطت طبيعياً وبسلام في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مؤكدة أنه جار إصلاح الطائرة من قبل الفرق الفنية التابعة للخطوط الجوية الكويتية.
وقالت: "تم نقل جميع الركاب إلى الفندق للاستراحة، وتقديم كافة أشكال الرعاية اللازمة، ومتوقع عودة الطائرة من بيروت إلى الكويت الساعة السابعة مساءً".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: طائرة كويتية ترتطم بكتلة ثلجية وتهبط في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.