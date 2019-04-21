صيحة جديدة من الفساتين الربيعية تُبعد تصاميم الأزهار عن المشهد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادة ما ترتكز فساتين الربيع حول الزهور الملونة، ولكن مع بروز فساتين البراري prairie dresses، استقبل عشاق الموضة هذه الصيحة الجديدة بأكمام منتفخة، وطبعات مستوحاة من طراز الفينتاج، ولعام 2019، هناك نمط رائج آخر في الأفق، والذي يجمع عناصر مختلفة من اتجاهات الفساتين الربيعية السابقة: الطبعات الحنينية والألوان الناعمة.

نتحدث عن الفساتين المطبعة بطبعة الـ Toile التي ظهرت في كل مكان، منذ أن ارتدت النجمة سيلينا غوميز بدلة من قطعتين من أوسكار دي لا رنتا مزينة بهذه الطبعة في الصيف الماضي.

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"Toile" هي نوع من الزخرفة، حيث تتم طباعة زخرفة معقدة ومحددة بشكل متكرر على خلفية بيضاء أو مائلة إلى الأبيض.

هذه الطبعة ساحرة مثل طبعة الأزهار، ولكنها تعكس المظهر الفينتاج الذي يميز فستان البراري المفضل لديك، ويمكنك العثور عليها على كل شيء، بدءًا من الصور الظلية كبيرة الحجم وحتى الفساتين القصيرة.

ولا يلزم بالضرورة أن تكلف أحدث موجة من فساتين التويلي بضعة آلاف من الدولارات؛ إذ يمكنك العثور عليها في كل مكان من Urban Outfitters إلى Tory Burch.