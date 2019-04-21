من الألوان للتصميمات..أحدث ديكورات المطابخ لعام 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

يعتبر المطبخ الركن الأساسيّ في المنزل الذي تحرص المرأة على اختيار ديكوره وألوانه ليتناسب مع ذوقها وشخصيتها، لذلك تستعرض لكم مهندسة الديكور" خلود الأصيلي"، أبرز الديكورات الحديثة للمطابخ حسب ما جاء مؤخراً في معرض ميلانو السنوي بدولة "إيطاليا" للأثاث المنزلي:

الخامة الأساسية للمطبخ:

الخشب: يعتبر الملك المتوج في أنواع المطابخ الحديثة والكلاسيكية لعام 2019 بجميع ألوانه وأشكاله سواء للامع أو الماط .

مطابخ HPL: يعتبر من الاشكال العصرية في صيحات المطابخ ويتميز بإمكانية غسله بالماء، إذ أنه لا يتضرر إذا نشب حريق بداخل المطبخ، ولا يتفاعل بسرعة مع النار.

الاكريليك: تتميز بالعديد من المميزات الرائعة، ويتم تصنيعها عن طريق تقطيع وتركيب ألواح الألمونيوم غير قابلة للصدأ وقابلة للغسيل، ومن عيوبه أنه قابل للخدش ويقشر مع الوقت لذلك يعتبر الأقل سعراً في المتر.

-نصائح عند اختيار المطابخ:

عند اختيار ديكور المنزل يجب أن يكون بنفس ستايل باقي ديكور المنزل، فعلى سبيل المثال لا يمكن أن يكون المطبخ مودرن" وغرفة الاستقبال كلاسيكية، أو العكس.

الشكل الأميركي المفتوح:

يستمر معانا لعام 2019 ويتناسب معه الأسلوب الحديث "المودرن" مع الرخام للامع والاضاءات الجانبية بين الرفوف وطوابق الحفظ.

"الكوفي كورن":

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من الديكور العملي والحديث، وغالبًا ما يكون من نفس أنواع الخشب المستخدم في المطبخ، ولكن ما يميزه هو سهولة تحركه.

ويحتوي على سخان للشاي والقهوة وبعض فناجين وأكواب الشاي.

-الألوان:

ثمرة الخشب:

هو الشكل الخشبي بجميع دراجاته وألوانه ويناسب المطابخ الحديثة والكلاسيكية، وتختلف درجاته بين اللون الأبيض " الاوف وايت" الي البني ومع الأسود، ويتخللاه فروع خشبية ظاهرة فقط لكنها ليست حقيقة.

الرمادي:

من أكثر الألوان انتشارً لعام 2019، ويعتمد مع الاشكال الكلاسيكية والحديثة للمطابخ.

الأخضر النعناعي:

يتناغم مع الاشكال الحديثة للمطابخ، ويفضل دمجه مع اللون الأبيض لديكور عصري ومميز.

الكحلي الماط:

يمكنك الحصول على مطبخ عصري ومودرن، من خلال اعتماد اللون الأبيض والكحلى والبرتقالي معًا.