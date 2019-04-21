بالزيت والبخار.. 4 حيل لإزالة الرموش الصناعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

تعتبر تركيب الرموش الصناعية من أبرز اساليب التجميل التي تلجأ لها أغلبية الفتيات خاصة خلال المناسبات والمقابلات الرسمية لكي تبدو في غاية الأناقة والأنوثة، لكن يلقى بعضهن صعوبة في إزالتها بأنفسهن مما يعود ذلك بالضرر على العين والجفون.

يستعرض لكم الخليج 365 خلال السطور التالية خطوات بسيطة لإزالة الرموش الاصطناعية، وفقًا لموقع "wikihow".

1-البخار والزيت

يجب إزالة الماسكرا والأيلينر أولًا، فذلك يوضح لكي رؤية نهايات رموشك الحقيقية وبدايات الرموش الصناعية، ثم جهزي إناء به مياه ساخن وعرضي وجهك للبخار لمدة عشر دقائق، ثم امسحي عيونك بقطنة من الزيوت المخصصة للبشرة على رموشك مع الحرص على عدم دخول الزيت داخل عينيك، استمري في فرك رموشك بالقطنة حتى تبدأ الرموش الاصطناعية بالتساقط، ثم اغسلي رموشك بالماء الدافئ وتأكدي من إزالة الزيت تماماً.

2- استخدام مزيل لصمغ الرموش

يفضل أن يكون مزيل صمغ الرموش في حقيبة مكياجك، ويمكنك شرائه من أغلبية الصيدليات، قفي أمام المرآة في إضاءة جيدة، واستخدامي قطنة بها مزيل الصمغ وحركيها بلطف.

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احرصي على إزالة الفائض من الغراء من على الجفن، بمجرد إزالة كل الرموش الصناعية مرري القطن مرة أخرى على الرموش العلوية لإزالة أي بقايا للصمغ، ثم اغسلي وجهك جيدا بالماء الدافئ.

3- الرموش الصناعية المركبة بأيد خبراء صالون التجميل

غالبًا ما يتم تثبيت الرموش الصناعية باستخدام صمغ يحتوي على (كيانو اكريليت) والمعروف باسم سوبرجلو (superglue)، ومن الصعب للغاية إزالة هذا النوع من الصمغ بدون استخدام الأدوات المناسبة، لذلك عليك اللجوء إلى خبيرة تجميل للتخلص منها دون حدوث ضرر لرموشك الطبيعية.

4-زيت الأطفال

يمكنك أيضا القيام بعملية إزالة الرموش بواسطة زيت الأطفال. تأكدي من وضع الزيت جيدًا على خط الرمش، واتركيه لبعض الوقت قبل محاولة إزالة الرموش.

إذا لم تجد أي من تلك المعالجات المنزلية نفعا، وتجنبي تماما سحب رموشك الصناعية بشدة حتى لا تسحبي معها رموشك الحقيقية.