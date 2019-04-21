بالصور| "ميرفت" تدلي بصوتها وفي يديها صورة ابنها المتغيب: "نزل ومجاش.. حد يطمني عليه"

رغم غياب ابنها "كريم" منذ نحو أسبوع، إلا أنها حضرت للإدلاء بصوتها في التعديلات الدستورية بإحدى لجان مدينة نصر، للحفاظ على استقرار وأمان بلادها.

وقالت الدكتورة ميرفت عبد الراضي، والدة الشاب كريم المتغيب منذ نحو أسبوع ماضي: "جيت ادليت صوتي في الاستفتاء وقولت نعم وألف نعم للتعديلات والاستقرار والأمن والأمان في مصر.. رغم الظروف اللي بمر بيها بسبب فقدان ابني كريم ولكن طول ما البلد آمان أنا واثقة إنه هيرجعلي وهلاقيه".

وأضافت طبيبة الأطفال: "كريم يعاني من مشكلات نفسية ويعالج منذ سنوات وهو طالب في الجامعة العربية المفتوحة نزل يجيب أكل للعصفورة من جنب البيت، ومرجعش لحد دلوقت وعملت محضر بغيابه من اسبوع رقمه 9527 في قسم أول مدينة نصر وعلقت صوره في كل مكان نفسي يرجعلي ابني لحضني واي حد يشوفه يطمني عليه".

وأوضحت: "أنا على ثقة من إنه هيرجعلي وبناشد كل المسؤولين ورجال الأمن بنشر مواصفات ابني ويساعدوني الاقيه واي حد يشوفه يبعتلي على الفيس بوك، أو يكلمني أنا عملت صفحة باسمه كريم محمد".

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وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثاني أيام التصويت بالداخل، والذي يستمر لثلاثة أيام، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

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