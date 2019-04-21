انت الان تتابع تفاصيل خبر مدرّس يكشف خطة مراهقتين لقتل 9 أمريكيين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 21 أبريل 2019 11:46 صباحاً - أعلنت الشرطة الأمريكية اعتقال فتاتين مراهقتين (14 عاماً) في ولاية فلوريدا إثر مزاعم بتخطيطهما لقتل تسعة أشخاص.

واعتقلت الفتاتان، الأربعاء الماضي، بعد أن "عثر مدرسهما على ملف يحتوي تفاصيل خططهما المزعومة للقتل"، بحسب تقارير وسائل إعلام أمريكية.

وأشارت التقارير إلى أن "الفتاتين كتبتا ملاحظات في تسعة أوراق عن خططهما للحصول على أسلحة، وعن كيفية التخلص من الجثث".

ووضعت المراهقتان قيد الاعتقال لحين مثولهما في جلسة استماع أمام المحكمة، وفق ما نشر موقع "بي بي سي"، اليوم السبت.

وتواجه كل واحدة منهما تسع تهم بالتآمر لارتكاب جرائم قتل، وثلاث تهم بالتآمر للقيام بعمليات اختطاف.

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وقال المدرس إنه لاحظ أن الفتاتين تصرفتا بـ"عصبية" واضحة عندما كانتا تبحثان عن ملف، وسمع واحدة منهما تقول: "سأقول لهم إن الأمر مجرد مزحة إذا استدعوني".

وعثر المدرس لاحقاً على الملف الذي كتبت عليه كلمات: "معلومات خاصة" و"لا تفتحه" و"مشروع 9/11".

ووضعت في داخل الملف ملاحظات مكتوبة وقائمة بأسماء أشخاص، فضلاً عن خطط تفصيلية لكيفية تنفيذ قتلهم، بحسب شبكة "إن بي سي".

وتتحدث الأوراق أيضاً عن كيفية الحصول على أسلحة نارية، وكيفية تدمير وإخفاء الأدلة بحرق ودفن جثث الضحايا.

وتفيد تقارير أن الملاحظات الأخرى تقول "لا طلاء أظافر" و"لا إظهار للشعر منذ اللحظة التي نرتدي فيها ملابسنا".