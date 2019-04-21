انت الان تتابع تفاصيل خبر المغامسي: لم يكن هناك خلافة عثمانية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 21 أبريل 2019 11:46 صباحاً - قال إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة بالسعودية، صالح المغامسي، إنه يرفض تسمية الدولة العثمانية بالخلافة، و"إنه لم تكن لبني عثمان خلافة أصلاً حتى تعود".

وفي مقابلة أجراها المغامسي على "قناة MBC" السعودية، قال في حديثه عن عودة الخلافة العثمانية: "لم تكن هناك خلافة حتى تعود.. كلمة خليفة هنا تقال تجاوزاً يعني مجازاً، والحق أن الخلفاء 4، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم جميعاً، الراشدون ولا خلافة بعدهم، إلى يومنا هذا لم تقم خلافة بالمعنى الشرعي".

وأضاف: "الخلافة ليست ملكاً يتوارث، ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه جعلها في بني أمية يعني البيت السفياني ثم البيت المرواني وكذلك بنو العباس توارثوها توارثاً وهذا ليس بممنوع شرعاً، يعني الشرع لم يجعل حداً معيناً لقضية كيف يكون الملك وإنما ما يقوم به أمر الناس".

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وأردف: "ولذلك يقال في حق معاوية رضي الله عنه أنه أول ملوك المسلمين، لو قدر أن معاوية جعل الأمر بعده في غير ابنه لكانت خلافة لكن معاوية هو الذي أخذ البيعة لابنه يزيد قبل أن يموت، وهذا قلنا يجوز شرعاً لكنه ليس الخلافة المنشودة التي يقولها الناس".

وعُرف عن المغامسي بأنه مثيرٌ للجدل من خلال عدة فتاوى أصدرها، كان أبرزها حينما استشهد بحادثة من زمن الرسول لتبرئة محمد بن سلمان من دم الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

كما أصدر العديد من الفتاوى؛ مثل عدم حرمة الموسيقى على الإطلاق، كما أفتى بجواز رسم النساء لـ"التاتو" أو "الوشم" على أجسادهن، شريطة ألَّا يكون طبقة على الجلد، وإنما يكون على شكل صبغة تستمرّ مدة معيّنة.