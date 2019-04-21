انت الان تتابع تفاصيل خبر افتتاح مسجد للنساء في كندا لمواجهة الخوف من الإسلام والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 21 أبريل 2019 11:46 صباحاً - احتفل المسلمون في كندا بافتتاح أول مسجد للنساء في مدينة تورنتو، كبرى المدن الكندية بمقاطعة أونتاريو.

وقالت فرحين خان، إمامة المسجد، اليوم الأحد، لشبكة (سي تي في) نيوز الإخبارية الكندية: إن "الافتتاح يأتي في إطار مواجهة تزايد الخوف من الإسلام ومحاولة بناء مساحة شاملة للنساء المسلمات لممارسة عقيدتهن"، مضيفة: إن "هناك نساء، بمن فيهن أنا، عانين من الإسلاموفوبيا وتعرضن للهجوم".

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وأعربت خان عن أملها في أن يتم بناء مساجد أخرى للنساء خارج مدينة تورنتو، وقالت إن المنظمين "يأملون في إنشاء مجتمع لا يدعم فقط إيمان أعضائه، ولكن يكسر الحواجز الاجتماعية التي تغذي المشاعر المعادية للإسلام".

وقالت خان: "سوف نواصل ارتداء الحجاب وممارسة عقيدتنا، ونريد نشر الحب وليس الكراهية على الرغم من الأحاديث المعادية للمسلمين".

وأشارت الشبكة إلى أنه على الرغم من أن أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة الرسمية لإحصاء كندا أظهرت أن جرائم الكراهية قد زادت في المجتمع الكندي بنسبة 47% في العام 2017، فإن الحوادث التي استهدفت المسلمين في البلاد زادت بنسبة 151%.