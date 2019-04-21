السيدات يتقدمن الصفوف في لجنة مدرسة حدائق القبة: "عشان مستقبل ولادنا"

رصدت" الوطن" تزايد أعداد الناخبين خاصة من النساء اللاتي حضرن بكثافة داخل لجان الاقتراع في مدرسة حدائق القبة الثانوية بنات بالقاهرة، للإدلاء بأصواتهن في اليوم الثاني من الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقالت سامية محمود: "عايزين نحافظ على بلدنا وكمان نسيب الرئيس السيسي يبني البلد ويكمل المشاريع الكبيرة اللي بيعملها، ابني مكنش لاقي فرصة عمل بس من أول ما أعلن الرئيس عن مشروع الإسكان الاجتماعي، وراح قدم في شركة في العاصمة الإدارية واشتغل فيها على طول، عشان مستقبل ولادنا لازم يكون اختيارنا صح".

أما هبة علواني فقالت إنها لم تتمكن من الحضور في أول يوم بسبب مرض والدتها، حيث كانت بصحتها في المستشفى، حتى اطمأنت عليها وحضرت اليوم للتصويت، قائلة: "جيت عشان مصر".

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وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثاني أيام التصويت بالداخل، والذي يستمر لثلاثة أيام، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

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