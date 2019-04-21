بالصور| لعبة ملاهي تنقذ حياة فرنسية أصيبت بورم في المخ

لم تكتشف فتاة فرنسية تدعى "مولي وايت"، صاحبة الـ21 عامًا، إصابتها بورم في المخ، الإ بعد إقدامها على الذهاب إلى مدينة الملاهي، بمدينة "ديفون"، بفرنسا، للاحتفال بيوم ميلاد صديقتها، ذلك اليوم الذي أحدث فارقا كبيرا في حياتها.

حاولت مولي الاستمتاع بوقتها وسط أصدقائها بمدينة الألعاب، حتى حان لعب السفينة الدوارة، وبعد صعودها اللعبة بدأت تشعر بألم شديد في رأسها، واصطحبها أصدقائها على الفور للطبيب لفحص حالتها، بحسب " ذا صن" البريطانية.

أخبرها الطبيب بأنها مصابة بورم في المخ ولم يجرى اكتشافه إلا بعد تعرضها لجهد كبير أثناء اللعبة، وأضاف أنها إذا لم تقم بزيارة الملاهي لازداد الورم لدرجة يعجز الأطباء عن علاجها، ويرجع الفضل للسفينة الدوارة في إنقاذ حياتها.

Advertisements

خضعت مولي لعمليتين جراحيتين بعد اكتشاف المرض، كما خاضت رحلة طويلة مع العلاج الإشعاعي، حيث بدأت تتعافى شيئًا فشيئًا.

​