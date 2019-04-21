بالصور| مي عز الدين تشارك في الاستفتاء: "اعمل الصح"

نشرت الفنانة مي عز الدين، متابعيها ومحبيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها أثناء مشاركتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي بدأت أمس السبت، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري.

وظهرت مي خلال الصورة بالحبر الفسفوري وأرفقت تعليقًا على الصورة، مع إغلاق خاصية التعليق قائلةً:"المشاركة مسؤولية، قول رأيك واعمل الصح".

Advertisements

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثاني أيام التصويت بالداخل، والذي يستمر لثلاثة أيام، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.

​