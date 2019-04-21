هل قصور الغدة الدرقية تسبب السمنة لدى طفلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الجمعية الألمانية للغدد الصماء إن بدانة الأطفال قد ترجع إلى قصور الغدة الدرقية؛ حيث يتسبب القصور في إبطاء عملية الأيض (التمثيل الغذائي)، ومن ثم يزداد وزن الطفل.

ومن الأعراض الأخرى الدالة على قصور الغدة الدرقية لدى الأطفال الشعور المستمر بالتعب والإرهاق والخمول وتدهور مستوى التحصيل الدراسي.

لذا ينبغي استشارة اختصاصي غدد صماء في حال ملاحظة زيادة وزن الطفل بدون مبرر للتحقق من إصابته بقصور الغدة الدرقية من عدمه، والذي يرجع سببه إلى نقص اليود بالجسم أو المرض المعروف باسم "التهاب الغدة الدرقية لهاشيموتو"، والذي يندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية.

وإذا لم يرجع سبب بدانة الطفل إلى قصور الغدة الدرقية، فإن السبب حينئذ يكمن في أسلوب الحياة غير الصحي، أي تناول الأطعمة غير الصحية كالوجبات السريعة وقلة ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.