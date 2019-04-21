لهذا السبب احذر خدش الجروح

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) حذرت الدكتورة يانا فيته من خدش الجروح رغم الحكة الشديدة، كي لا تنفتح مجددا. وعن كيفية التعامل السليم مع الجروح تنصح طبيبة الأمراض الجلدية بتبريد الجرح بحذر، وذلك من خلال لف كيس تبريد في منشفة نظيفة ووضعها على الجرح لمدة قصيرة. ولا يجوز ترك كيس التبريد لمدة طويلة على موضع الجرح، تجنبا للإصابة بالتجمد. وأشارت فيته إلى أن الحكة الشديدة تزول بعد فترة من الوقت بفضل قيام الهستامين، الذي يفرزه الجسم، بأداء وظيفته.

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