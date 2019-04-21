لصاحبات البشرة الخمرية .. استلهمي اطلالتكِ الرسمية من زيندايا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 أبريل 2019 10:29 صباحاً - تتميز الممثلة الأمريكية زيندايا ببشرة حنطية تجعلها قريبة في جمالها من النساء العربيات، بخاصة وأنها صاحبة شعر أسود وحواجب بارزة.

جمالها العربي جعل من زيندايا أيقونة ملهمة لنساء الشرق الأوسط، لا سيما عندما تذهب إلى أسلوب الأزياء الرسمية، وعلى وجه التحديد البدلات، فرغم صغر سنها، 22 عامًا، إلا أنها كثيرًا ما تعتمد البدلة الرسمية، وتضيف لها بعض اللمسات العصرية.

ألوان بدلات تناسب صاحبات البشرة الحنطية

ظهرت زيندايا من قبل معتمدة صيحة المونوكروم أو اللون الموحد من الرأس حتى أخمص القدمين، من خلال بدلة رسمية باللون الزهري الداكن، ونسقت معها قميصًا نسائيًّا من الحرير من اللون نفسه، ولمزيد من إبراز اللون، اختارت أن تغلق زر العنق، ما أضاف لمسة عملية، كما عزز هذا الأسلوب طولها.

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ويعدّ الزهري بظلاله من أفضل الألوان لصاحبات البشرة الحنطية، لذلك، ظهرت زيندايا مرة أخر ببدلة زهرية، لكنها اختارت هذه المرة ظلًّا فاتحًا مع تصميم مزدان بياقات سوداء، ونسقت معها توب أسود لتحقيق المزيد من التباين اللوني.

إطلالات Zendaya

على الرغم من أنّ السمراوات والخمريات لا يمِلن إلى الألوان المعدنية، إلا أنّ اطلالة زيندايا ببدلة فضية بالكامل، تجعلهنّ يُعدن النظر بخاصة مع اللون الفضي الذي منحها بريقًا.

البدلات العصرية الجريئة اختيار تعتمده زيندايا

رغم ظهورها باطلالات رسمية في بعض المناسبات، إلا أنّ الممثلة الأمريكية زيندايا تميل إلى تحقيق أسلوب خاص ومميز، وربما غريب، في اختيار الأزياء، لذلك اعتمدت عددًا من البدلات العصرية الملهمة.

ظهرت زيندايا ببدلة رجالية بتصميم فضفاض، ونسقتها مع تي شيرت كاشف للخصر وحذاء رياضي، كما زينت جيب السترة بودرة حمراء.

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كذلك، اعتمدت بدلة مزينة بوميض الترتر من الرأس إلى القدم، كما ذهبت إلى تركيبة لونية جريئة مزجت الأحمر مع الوردي، وعززت اطلالتها الجريئة بتسريحة الشعر المموج.

استوحت زيندايا في واحدة من اطلالتها الشهيرة، روح أزياء الثمانينيات، حيث اعتمدت بدلة مزينة بألوان بارزة مع تصميم يذكرنا بمغني البوب الشهير مايكل جاكسون، لا سيما وأنها اعتمدت قبعة سوداء عصرية.

شاهدي مجموعة من اطلالات زيندايا ببدلات تتنوع بين الرسمية والعصرية:

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