فساتين سهرة تخفي البطن البارز في ربيع 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 أبريل 2019 10:29 صباحاً - اختارت دور الأزياء العالمية باقة منوعة من فساتين السهرة ضمن مجموعات الكوتور والأزياء الجاهزة وحتى الريزورت، التي تميزت بقصة الامبراطورية ذي الخصر العالي والتي تبدأ تنانيرها من أسفل الصدر تقريبًا أو ما تعرف بالـ Empire dresses.

وقد رصدنا لكِ أحدث الموديلات من مجموعات ربيع وصيف 2019 لتختاري منها ما يتناسب مع ذوقك ويخفي ترهلات البطن.

- حجزت فساتين السهرة المصممة بياقة حرف V لنفسها مكانًا ضمن إتجاهات موضة ربيع وصيف 2019، فتألقت بها عارضات جورج حبيقة Georges Hobeika خلال عروض الكوتور، كما لفتنا فستان بادجلي ميشكا Badgley Mischka الذي زين مجموعات الأزياء الجاهزة.

Elie Saab

Badgley Mischka

- تستمر صيحة فساتين السهرة المزينة بثنيات ضيقة في تصدر مشهد الموضة، وأدرجتها أسماء كبيرة مثل ماركيزا Marchesa وديور Dior ضمن مجموعاتها الجديدة بتصاميم ستمنح إطلالتك لمسة أنثوية راقية كما ستوحي بأنكِ أكثر طولًا.

- اجعلي الربيع يضفي لمساته النابضة بالحياة على إطلالتك بإعتماد فساتين السهرة المطبعة بالورود التي تجدينها لدى إيلي صعب Elie Saab وآندرو جن Andrew Gn.

- إذا كنتِ تبحثين عن فستان يظهرك بلوك ناعم فليس هناك أنسب من الفستان الدانتيل الأبيض من مجموعة ريزورت 2019 للمصمم اللبناني إيلي صعب Elie Saab والذي تميز بالأكتاف المكشكشة النافرة.

7 صيحات أساسية لإطلالة ربيعية أنيقة