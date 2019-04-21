بلقيس فتحي تسرُق فساتينها من الملكات والأميرات!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 أبريل 2019 10:29 صباحاً - من المعروف عن بلقيس فتحي أنها واحدة من أكثر النجمات أناقةً في الوطن العربي، ولاسيما في فساتين السهرة والاطلالات الرسمية، حيث وفي كل مناسبة، نراها تتألق في تصميم مبتكر وفاخر، يذكّرنا إلى حد بعيد بالأزياء الملكية الراقية، إن كان من ناحية الموديل أو اللون أو القماش، وقد اخترنا اليوم مجموعة من فساتين سهرة ذات طابع ملكي، تألقت بها بلقيس فتحي مؤخرًا، لتستوحي منها بدورك بعض الأفكار لاطلالات مسائية ساحرة.



بلقيس فتحي في فستان ذهبي من لابورجوازي:



في أحدث اطلالات بلقيس فتحي في حفل لها، شاهدناها على المسرح وقد اختارت فستانًا من دار “لابوراجوزي” Labourjoisie مصنوعًا من قماش الشيفون الفاخر المطرز بحبات الترتر البراقة باللونين الذهبي والفضي، تصميمه مميز مع أكمام طويلة يصل طولها حدّ الأرض، وخصر محدد يُبرز القوام بطريقة مثالية، وقد نسقت معه مجموعة مميزة من المجوهرات الماسية البارزة.







فستان منفوش باللون الأبيض خيار بلقيس فتحي:



في إحدى المناسبات الرسمية شاهدنا بلقيس فتحي وقد تألقت في فستان باللون الأبيض من “أزي أند أوستا” Azzi&Osta، بدت فيه بالفعل مثل الأميرات، حيث إنّ تصميم الفستان مميز ولاسيما من ناحية تنورته المنفوشة المزينة بتطريزات من الكريستال على شكل ريش الطاووس، وأكملت اللوك مثل العادة بمجوهرات ماسية ناعمة.







بلقيس فتحي في فستان مطرز باللون الأزرق:



اطلالة ملكية أٌخرى تألقت بها بلقيس فتحي، وكانت عبارة عن فستان باللون الأزرق من “أماتو” Amato، مصنوع من قماش الشيفون المطرز برسومات الورود، بقصة ضيقة قريبة من الجسم، ومع كاب Cape فاخر مصنوعة من طبقات كشكش من قماش الشيفون، زاد من فخامة اللوك.

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اطلالات ملكية في فساتين السهرة اعتمدتها بلقيس فتحي، شاهدي الصور واختاري الاطلالة المفضلة.

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